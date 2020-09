Il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, e la viceministro all’Economia, Laura Castelli, saranno ad Erchie domenica 6 settembre per la campagna referendaria a favore del sì alla riduzione del numero dei parlamentari.

L’incontro è previsto per le ore 16 in via Roma 53, con la partecipazione del candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle Mario Mancini e della deputata erchiolana Anna Macina.

Alle ore 17.30 Di Maio e Castelli faranno tappa a Brindisi, in piazza della Vittoria, dove interverranno con diversi portavoce locali e nazionali del MoVimento 5 Stelle, oltre ai candidati al Consiglio Regionale della Puglia.

L’incontro con il pubblico è ad ingresso libero e sarà obbligatorio l’uso della mascherina, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.