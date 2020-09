Oggi 3 settembre 2020, al Comando provinciale carabinieri di Brindisi, ha avuto luogo la visita del generale di Divisione Alfonso Manzo, comandante della Legione carabinieri “Puglia”. L’alto ufficiale dopo essere stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Vittorio Carrara, si è intrattenuto con gli ufficiali, i comandanti delle Stazioni e le rappresentanze di tutti i reparti della provincia, nonché dell’Arma in congedo, cui ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’efficace opera di prevenzione e repressione dei reati attuata sul territorio. Nella stessa mattina il generale Manzo, che il 10 settembre prossimo lascerà l’attuale incarico, retto per due anni, per assumere quello di capo del V° Reparto (Affari generali) dello Stato maggiore della Difesa a Roma, ha incontrato il prefetto di Brindisi, il sindaco del capoluogo e il procuratore della Repubblica, che gli hanno confermato l’ottimo lavoro dell’Arma nel Brindisino.