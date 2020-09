Matteo Salvini viene a Francavilla Fontana e in Puglia a cercare un voto che non merita, per la sua storia e per le sue politiche razziste e populiste. Arriva in un quartiere di periferia pensando di trovare una città perduta a se stessa, fomentando il risentimento di chi è in difficoltà e promettendo esattamente il nulla. Quanti bugiardi piazzisti abbiamo visto come lui? Davvero ci siamo dimenticati chi è Salvini? Non facciamoci fregare, conserviamo memoria dei suoi insulti e delle sue idee razziste e antimeridionali. Voltiamo le spalle a tutto questo».