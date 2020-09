Grafite Creative Studio di Antonio D’Alessano ha aderito, dietro invito degli organizzatori, all’iniziativa “adotta una viuzza” lanciata da Renato Spina sul suo gruppo fb “Il mio paesello” di Oria, grazie anche al contributo di sponsor locali quali Spona Sapori di Puglia, Cidue Tipografia e Ferramenta Pipino. L’installazione di Grafite (in foto) riguarda la facciata di un immobile in via Camillo Monaco, proprio alle pendici del castello e della cattedrale. Ma lo studio creativo – una bella rarità in ambito locale – ha progetti ben più ambiziosi per ridare splendore e valorizzare gli scorci più “malandati” del borgo fridericiano. Progetti che sono al centro di una proposta già presentata al Comune e che ora dovranno incontrare il placet degli amministratori locali.