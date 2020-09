È di Oria la cantante che ha conquistato la finalissima dell’evento canoro nazionale “Il Cantagiro 2020”, le cui si selezioni si sono tenute nei giorni scorsi a Fiuggi (Frosinone). I 150 concorrenti, tutti ambiziosi e ben preparati, sono giunti da tutt’Italia ma, selezione dopo selezione, sono rimasti in 20 a conquistarsi la finalissima. Tra di loro anche la bravissima e bellissima Cristiana Radeglia, rivelazione dell’anno, che con la sua voce ha trasmesso grandi emozioni a tutti, grazie anche alla professionalità della vocal coach Marika Franchino che ha saputo tirarle fuori il meglio. Il brano eseguito da Cristiana è intitolato “Certi amori esistono” ed è stato scritto da due altrettanto bravissimi parolieri di Roma: Francesco Gambini e Alberto Laruccia. L’arrangiamento è stato curato da Giacomo Curto di Francavilla Fontana. La canzone entra di diritto a far parte della compilation de “Il Cantagiro 2020” che sarà trasmessa da tutte le radio, tra le quali Radio Italia Anni 60. La buona riuscita dell’evento, in attesa della finale, si deve al grande impegno del patron Enzo De Carlo che cura la manifestazione dal 1962. Cosa dire in più? Nulla, solo: in bocca al lupo, Cristiana!

