E riecco il Commissario Spiedone, il poliziotto più imbranato del pianeta, fortunata intuizione del regista Matteo Pedone (aiuto regia Cinzia Clemente, col montaggio di Enzo Pavone, Massimiliano Passarelli e Domenico Di Carlo; sceneggiatura Matteo Pedone e Vincenzo Alighieri; produzione esecutiva Blomb Pictures) che andrà in onda sulle reti nazionali e locali a partire dal prossimo novembre. Nel cast, oltre agli attori adulti, anche i detective Spiedino (l’oritano Vincenzo Alighieri) e Spiedina (Annamaria Palermo).

Le riprese del film sono state effettuate in Puglia e, in particolare, tra Oria, Francavilla Fontana, Martina Franca e Valle d’Itria, San Pietro in Bevagna e in altre località del Brindisino.

Chi aiuterà il poco preparato, ma alla fine fortunato, Commissario Spiedone a risolvere il giallo “L’assassino non sono io?”. Lo sapremo nei prossimi mesi seguendo la tivù.

Questo il cast:

Matteo Pedone

Gigi Attrice

Giuseppe Cascella

Daniele Condotta

Donato Francone

Gigi Distaso

Francesca Cirone

I piccoli Vincenzo Alighieri e Annamaria Palermo

Virgilio Alighieri

Sandra Santoro

Pietro Ciciriello

Anna Rita Elia

Giuseppe Romanelli

Simona Daversa

Franco De Giglio

Giuseppe Soave

Nicla Lollino

Nicola Raffo

Francesca Bizzoca

Giada Giaquinto

Francesco Cesareo

Natale Mastropasqua

Alfonso Fucci

Dario Norcia