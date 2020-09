Nonostante gli impegni profusi dall’AVIS Comunale Oria e dalle altre associazioni di volontariato della provincia nei mesi estivi, il Centro Trasfusionale dell’ospedale “A. Perrino” ha rinnovato nelle ultime settimane l’appello a contrastare una nuova emergenza sangue.

AVIS confida come sempre nella sensibilità e nella partecipazione dei soci, chiedendo loro un supporto nella campagna di coinvolgimento di altri cittadini in buono stato di salute che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla donazione di sangue.

Per questo AVIS ha chiesto a Riccardo, Annamaria e Francesco, volontari soccorritori di protezione civile, di promuovere il valore della donazione di sangue volontaria e gratuita come messaggio di umanità e di risposta immediata ad una emergenza, così come accade nella loro professione quando si è chiamati a prestare soccorso in situazioni in cui le capacità e il fattore tempo giocano un ruolo chiave per la sopravvivenza delle persone in difficoltà. Per questo, nel mese in cui tutto torna ad essere programmato e avviato, AVIS chiede di non rinviare l’appuntamento con la donazione di settembre!

AVIS informa che i donatori periodici che abbiano effettuato almeno una donazione nel 2019, attraverso la donazione del 20 settembre saranno sottoposti a test sierologici gratuiti all’interno di uno studio di sieroprevalenza della Regione Puglia.

È possibile prenotarsi al numero 334 9072180 o mediante App AVISnet. L’invito è rivolto, in particolare, ai giovani e alle persone in buono stato di salute. AVIS ricorda che i potenziali donatori possono consumare una leggera colazione, a base di caffè, the o camomilla, preferibilmente non zuccherati, e fette biscottate o frutta fresca. L’assunzione di latte e derivati, così come di brioche/cornetti e altri cereali raffinati e farciti, sarà motivo di esclusione. In linea generale, non è consentita l’assunzione di FANS (farmaci dall’effetto antinfiammatorio, analgesico ed antipiretico) nei 5 giorni precedenti la donazione.

Appuntamento quindi domenica 20 settembre, dalle ore 8:00 alle 11.30, presso il Centro di Raccolta Fisso-Uffici Sanitari di via Frascata.

AVIS Comunale ORIA – Senza di te l’AVIS non basta!