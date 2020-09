Sono 63 i nuovi casi da Covid-19 registrati in Puglia in riferimento alla giornata odierna (17 settembre 2020) su 4.011 test effettuati: 33 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Un decesso in provincia di Taranto.Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 364.798 test. 4.262 sono i pazienti guariti. 1.915 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.752, così suddivisi: 2.605 nella Provincia di Bari, 540 nella Provincia di Bat, 749 nella Provincia di Brindisi, 1.583 nella Provincia di Foggia, 738 nella Provincia di Lecce, 484 nella Provincia di Taranto, 52 attribuiti a residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.Le dichiarazioni del Dg delle Asl

Dichiarazione Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Sono 33 i nuovi casi di contagio rilevati oggi dal Dipartimento di Prevenzione. Si tratta in particolare di 24 contatti stretti collegati a casi già isolati e sottoposti a sorveglianza, mentre sui restanti 9 è in corso l’attività di tracciamento”.

Dichiarazione del Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone: “Sono quattro i casi registrati oggi in provincia di Brindisi: tre sono stati individuati attraverso l’attività di contact tracing e uno tramite lo screening”.

Dichiarazione del Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne: “4 casi positivi oggi nella provincia Bat di cui2 sintomatici e 2 contatti stretti di due diversi casi positivi registrati nei giorni scorsi”

Dichiarazione del Dg della Asl di Foggia Vito Piazzolla: “Il servizio di Igiene ha registrato in data odierna 6 nuove positività. Di queste: 3 sono contatti di casi già noti e isolati; 2 persone sono state individuate durante le attività di screening; l’ultima è una persona sintomatica; la tutti sono stati tempestivamente presi in carico. Sono tutt’ora in corso le indagini epidemiologiche”.

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “La Asl di Lecce registra oggi 6 casi: 4 sono contatti di casi già noti, 2 sono residenti fuori regione temporaneamente presenti nella nostra provincia”.

Dichiarazione Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “I 10 casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Taranto riguardano contatti stretti di casi registrati nei giorni scorsi e posti sotto sorveglianza”.