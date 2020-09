E’ stata davvero emozionante e festosa la cerimonia dello “Smart Graduation day” che si è svolta oggi nella sala consiliare del Comune di Oria.

Come molti altri Comuni della Regione anche la nostra città aveva aderito all’iniziativa “Premio Laureati Covid” dell’Assessorato all’istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia , in collaborazione con ARTI Puglia e ANCI Puglia rivolto ai giovani pugliesi che hanno conseguito nel periodo lockdown il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica .

Dieci neo laureati e laureate residenti nella città hanno presentato la loro istanza registrandosi attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul sito del Comune e questa mattina hanno ricevuto dalle mani del Sindaco Maria Carone, con la presenza dell’Assessore allo sport e istruzione Pasquale Salerno, Assessori, Consiglieri e Presidente del Consiglio, il premio consistente in una pergamena ed una pianta di quercia con targhetta, che riporta il nome del laureato/a, donati da Anci Puglia e che saranno messi a dimora nel comprensorio cittadino. L’Amministrazione Comunale ha voluto anche far dono di una targa ricordo per far sentire ancor più la presenza solidale ed affettuosa dell’Istituzione. Premi simbolici e nello stesso tempo molto significativi e di buon augurio per i giovani e le giovani che li hanno ricevuti.

I dieci neolaureati hanno potuto sentire intorno la vicinanza e l’affetto di familiari ed amici ed il calore umano di tutti i presenti nella condivisione delle emozioni di cui sono stati privati il giorno della laurea.

A tutti ancora congratulazioni ed auguri di un radioso futuro.

Si ringrazia Vincenzo Pescatore per le foto

Comunicato stampa Comune di Oria