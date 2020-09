Si sapeva che sarebbe potuto succedere ed è successo:

uno degli scrutatori del seggio 69 del plesso “Alessandro Volta” (scuola secondaria di primo grado) di Taranto ha accusato, questa mattina, sintomi influenzali con leggero stato febbrile e non si è presentato al seggio.

“La sezione al momento è chiusa per portare al termine tutte le operazione di sanificazione. Tutti i componenti del seggio si sono, posti per precauzione, in stato di isolamento volontario. Lo scrutinatore verrà sottoposto a tampone. I componenti del seggio sono stati tutti sostituiti e il seggio ubicato in un’altra aula. Le operazioni di voto presso la sezione n.69 potranno continuare in sicurezza dalle ore 11,30 alle ore 15,00”.