Di seguito una nota dell’ufficio stampa del circolo Pd di Francavilla Fontana:

Netta affermazione elettorale del Partito Democratico di Francavilla Fontana, alle regionali del 20 e21 settembre u.s. raggiunta grazie alle 3.869 preferenze ricevute (26,12%) e contestuale elezione a Consigliere regionale di Maurizio Bruno (3367 voti in città e complessivi 3392 nel Collegio), candidatura nella Lista PD fortemente rivendicata ed ottenuta grazie alla determinazione del Gruppo dirigente del Circolo, al punto da contribuire a farlo risultare il più suffragato tra i competitori locali ed a concorrere alla nettissima conferma di Michele Emiliano alla Presidenza della Regione Puglia.

Questa straordinaria affermazione è il risultato di un Circolo del Partito Democratico, strutturato, plurale, dalla visione politica seria, riflettuta, non gridata o arrogante ma inclusiva, che si assume l’onere di rinfrancare fin da oggi la cittadinanza circa un futuro civico realmente illuminato, progressista, non autoreferenziale, in netta controtendenza con la sciatteria politica che caratterizza l’attuale amministrazione Denuzzo, sonoramente bocciata dagli elettori.

Ora al Consigliere regionale PD Maurizio Bruno non rimane che assolvere ad un mandato nuovo, impegnativo, non localistico certo ma sicuramente con occhio attento che potrà e dovrà riservare ai fabbisogni del territorio brindisino che è ancora a rischio di marginalità economica e sociale, più che alle restanti aree pugliesi.

Il Partito Democratico di Francavilla Fontana, ancor di più sarà vigile e attento affinché la Regione in tema di giovani, di sanità, di appropriatezza dei servizi socio-sanitari, di occupazione in particolare giovanile, di politiche abitative, di infrastrutture materiali e immateriali, di attrazione degli investimenti, di valorizzazione delle peculiarità produttive, di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, ecc. rilanci la propria iniziativa istituzionale e confermi la Puglia area tra le più avanzate del Mezzogiorno dell’Italia e dell’Europa.

A livello locale lo stesso PD continuerà ad essere Partito aperto, dinamico, accogliente, inclusivo, propositivo e pronto ad assumersi, come già nel recente passato con le sue donne e i suoi uomini, responsabilità amministrative derivanti dall’essere forza politica maggioritaria e catalizzatrice di consensi, su proposte chiare rivolte a tutte le forze progressiste che vorranno valorizzarle e condividerle.