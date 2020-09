Nemmeno una pandemia, cioè un’epidemia mondiale, è stata in grado di frenare l’audacia e l’intraprendenza del fotografo Sandro Dell’Aquila, che è pronto ad aprire un nuovo studio fotografico a chilometri da casa, nel cuore di Milano, in via Monte Rosa 3. Si tratta di un progetto inedito, desiderato e portato avanti con tanti sacrifici, che vede finalmente la luce, nonostante le difficoltà dovute al delicato periodo storico che ci troviamo a vivere.

Questo studio nella capitale della moda rappresenta per Sandro Dell’Aquila un’esigenza, un’opportunità e un traguardo professionale ma dimostra soprattutto che il duro lavoro, la ricerca della qualità e i sacrifici ripagano sempre e portano un professionista a crescere sempre più dal punto di vista personale e lavorativo.

Nella metropoli meneghina, la fotografia di Sandro si presterà a collaborare con marchi di grandi aziende della moda e della comunicazione e aprirà la strada a nuovi progetti che Sandro si dice pronto a realizzare. Sebbene la quantità di lavoro aumenti, è stata una sua premura quella di assicurarsi di non trascurare quanto già avviato in Puglia, affinché la macchina professionale di Sandro Dell’Aquila non solo non si fermi, ma continui a lavorare con impegno e determinazione. Questa è l’ennesima dimostrazione che l’arte, quella vera e autentica, non si ferma mai.