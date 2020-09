L’idea di partire a Settembre per le proprie vacanze alletta sempre più italiani che hanno deciso di sfruttare gli sgoccioli dell’estate per godersi qualche giorno di pieno relax. Sono in tanti a preferire questo momento dell’anno, specialmente in questo 2020.Del resto, Settembre è il mese perfetto per vivere delle esperienze uniche ma anche migliori se si è alla ricerca di un po’ di tranquillità. Chi non ama il caldo e il caos, troverà in questo mese il momento perfetto per organizzare un viaggio, lontani dal caos e dal caldo torrido di Luglio e Agosto.

Viaggiare quando tutti gli altri sono tornati a lavoro, quando le strade sono più libere e ci sono meno turisti e meno file da fare: scegliere di partire a Settembre per le vacanze ha senza dubbio i suoi vantaggi. Se poi si aggiunge la possibilità di organizzare dei viaggi di gruppo alla scoperta dell’Italia, come quelli proposti da Tramundi, l’esperienza indimenticabile è servita.

Qualche esempio? Si potrebbe pensare di sfruttare le temperature ancora miti per un tour Sicilia coast to coast, alla scoperta di alcune delle località più belle dell’Isola. Un tour di 8 giorni all’insegna di natura, arte, buon cibo, tradizione e molto altro ancora. Tra le varie tappe si avrà la possibilità di visitare città simbolo come Agrigento, Catania, Cefalù, Noto, Palermo, Taormina e non solo.

Rimanendo sempre al Sud, si potrebbe e preferire il Gran Tour della Campania o ancora un Mini Tour: Napoli e dintorni a seconda dei giorni che si hanno a disposizione e delle proprie esigenze.

Chi apprezza, invece, il turismo enogastronomico troverà di certo interessante la possibilità di scegliere il Tour Valdobbiadene: la strada del prosecco o, ancora, il tour Langhe: a caccia di vino e tartufo.

Gli amanti della natura e dell’arte potranno scegliere il tour alla scoperta della Toscana, che permetterà di visitare in 7 giorni alcuni posti autentici di questa regione conosciuta dai più solo per città note come Firenze o Pisa.

Anche gli amanti della montagna troveranno in Settembre un perfetto alleato per una vacanza all’insegna dell’avventura, delle camminate e del trekking, ma anche della natura. Quest’ultima agli sgoccioli dell’estate è completamente diversa da quella che si immagina se si chiudono gli occhi e si pensa alla montagna.

Esperienze diverse, quindi, ma accomunate da un comun denominatore: la quiete del mese di Settembre, quello sempre un po’ bistrattato ma che ultimamente sta riscuotendo sempre più successo.