Da venerdì 25 a domenica 27 settembre la Villa Comunale “Pietro Palumbo” di Francavilla Fontana ospiterà la magia delle luminarie e i dolci della tradizione gastronomica francavillese.

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale e dal DUC Città degli Imperiali, è stato pensato per offrire una vetrina alle imprese di due settori che sono stati fortemente danneggiati dall’emergenza sanitaria.

In questo 2020, segnato dall’impossibilità di festeggiare come di consueto la Patrona della Città, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di voler riprodurre in piccolo e nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio l’atmosfera e la bellezza del clima di festa.

La manifestazione, oltre ad offrire ai visitatori l’occasione di ammirare le creazioni artigianali dei produttori di luminarie e di gustare i dolci della tradizione, presenterà dei momenti di spettacolo che sapranno incantare grandi e bambini.

Venerdì 25 settembre alle 18.00 spazio alla magia con “The Wonderfull Illusion” di Mago Manisco. Sabato 26 settembre dalle 18.00 sarà la volta della musica itinerante con la “Young Marching Band”. Chiusura in grande stile sabato 27 settembre, sempre a partire dalle 18.00, con il corteo e la partita a scacchi viventi a cura di Imperiali di Puglia.

“Tutta la filiera che sta dietro alle feste patronali ha subito dei danni enormi dall’emergenza sanitaria – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – In una Villa completamente rinnovata dai recenti lavori, mettiamo in mostra il meglio delle nostre produzioni artigianali e offriamo alla cittadinanza dei momenti di intrattenimento e di spettacolo. Abbiamo ancora molta strada da fare per tornare alla normalità; è una sfida difficile che sono certo saremo capaci di vincere.”

L’accesso alla manifestazione sarà gratuito e avverrà nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana