Di seguito una nota del delegato del comitato civico “Borgo Croce e dintorni”:

Da qualche anno via Battaglia (prima traversa di via Capitano Di Castri) si presenta così, incontrovertibilmente come testimoniano queste foto, in particolare le aree confinanti con l’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” distaccamento di via Battaglia e del Terzo Comprensivo “De Amicis” San Francesco di Francavilla Fontana.

Oramai questa via è una piccola discarica a cielo aperto, davvero non manca nulla, dagli assorbenti per finire alle siringhe, per non parlare dei calcinacci industriali. Oltre a questa moltitudine variegata di rifiuti, non mancano serpenti, topi, mosche, zanzare e insetti vari.

Ad onor del vero, è giusto precisare che questi animali e insetti sono anche attirati da escrementi di cani che qualche sbadato (ahimè! Nel terzo millennio ancora sprovvisto di semplici bustine per raccogliere deiezioni) proprietario lascia colpevolmente sul terreno. Certamente se ci fossero i contenitori per deiezioni canine, sicuramente faciliterebbero a mantenere più pulita la zona.

Naturalmente se volete bene ai vostri cani, diffidate dal portarli in queste aree malsane.

La pulizia di queste aree e il taglio dell’erba per noi residenti sono solo un vecchio ricordo, oserei dire davvero da un tempo giurassico. Questa amministrazione comunale davvero ci ha dimenticati e di fatto inasprito gli animi perché ci considera cittadini di serie B, rispetto agli abitanti della Zona ZTL, la sola amata da questa Amministrazione Comunale.

Eppure non stiamo in campagna (in ogni caso un degrado non giustificabile) ma in via Battaglia, precisamente la prima traversa di via Capitano Di Castri , il nuovo “salotto” cittadino o quanto meno una delle vie più frequentate della città, inoltre la presenza di due istituti scolastici dovrebbe consigliare la massima attenzione e cura, invece ai giovanissimi scolari/studenti e relativi genitori (anche dei paesi limitrofi) offriamo questo biglietto da visita della nostra città: immondo, malsano, squallido e pericoloso.

Ciò che chiediamo noi residenti di Borgo Croce, d’altronde, non sono certamente miracoli ma semplici diritti di cui ciascun cittadino dovrebbe godere: manutenzione ordinaria, pulizia programmata e soprattutto costante (non una tantum) e magari maggiore vigilanza.

Naturalmente davanti ai nostri istituti scolastici ci piacerebbe vedere: dossi rallentatori monoblocco, rastrelliere per biciclette, paletti distanziatori sui marciapiedi per salvaguardare quel poco di spazio che scolari e studenti hanno a disposizione nell’attesa ingresso/uscita dalla scuola, che automobilisti incivili occupano con l’auto sui marciapiedi di fronte alle uscite, una telecamera panoramica, dei cestini per depositare piccoli rifiuti e cicche di sigarette, la presenza (anche randomica) di un Vigile Urbano durante l’ingresso/uscita (mai visto uno), traffico limitato in via Battaglia nell’orario ingresso/uscita dalle scuole.

Ma sospettiamo che per questa Amministrazione Comunale queste nostre richieste siano utopiche ; strumenti, accorgimenti e forme di prevenzione che invece sono presenti davanti agli ingressi delle scuole site in viale Vincenzo Lilla e al centro storico. Evidentemente l’Amministrazione Comunale pensa che questi istituti scolastici di Borgo Croce sono frequentati da scolari e studenti di serie “B”, non si spiega altrimenti.

In passato ci siamo armati di pazienza e da soli abbiamo pulito le aree in questione, ma adesso urge una pulizia straordinaria, poiché ci sono rifiuti industriali e pericolosi, non basta un semplice ramazzata. Serve un’impresa industriale con un’alta specializzazione per bonificare tutta l’area.

Riteniamo che questo genere di interventi spetti all’Amministrazione e non ai cittadini.

Dovessero queste aree in oggetto risultare private, non è comunque accettabile che l’amministrazione tolleri simili discariche, incontrovertibilmente ha il dovere di intervenire per assicurare le misure di salvaguardia dell’incolumità, dell’igiene della sanità pubblica. Questa è davvero un’emergenza, nel caso le aree fossero private, il Sindaco dovrebbe intimare con un’ordinanza l’immediata bonifica e messa in sicurezza della zona.

Se le nostre proteste dovessero rimanere inascoltate e la situazione non dovesse migliorare a stretto giro, interpelleremo le testate giornaliste e tv nazionali. Siamo davvero stanchi di vive attorniati da una discarica.

Il delegato del comitato “Borgo Croce e dintorni”

Giovanni CALIANDRO

P.S. volutamente abbiamo aspettato la conclusione delle Elezioni Regionali, prima di pubblicare questo esposto, poiché non vuol essere di nessuna strumentalizzazione politica, ma l’amara verità di una situazione oramai non più tollerabile.