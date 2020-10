È uscito ieri sui canali digitali il primo singolo della giovane cantautrice francavillese Anna Rita Birtolo, in arte “Aìta”. S’intitola “Se fosse per me” e di cosa si tratti lo spiega la stessa artista:«Che dire? Era dentro di me da un po’, ma non riuscivo a trovare il tempo che meritava per farla uscire. Impegnata com ero, mi ci è voluta una pandemia mondiale e una quarantena perché mi decidessi a sedermi davanti alla tastiera e provare a pensare a qualcosa.

Ho sempre amato scrivere, ma mi sentivo piccola, piccolissima all’idea di dover trovare degli accordi, una melodia che suonasse bene, che mi piacesse davvero, che veramente mi avrebbe resa fiera. Invece, in una notte di quelle in cui inizia a far caldo, nel bel mezzo della mia amata solitudine, dopo qualche ora di travaglio, l’ho trovata… Era lei. Lo sentivo che era lei, che mi descriveva senza nemmeno bisogno di parole.

E, sul piacevole fresco del mio pavimento, è venuto fuori in un lampo anche il testo.

Sapete cosa davvero mi rende felice?

Il fatto che la mia prima canzone è proprio così come l’avevo sognata da bambina, parla di me, me e basta. Parla di quello che mi direi se mi incontrassi bambina, parla di ciò che ho imparato.

Avrò tempo per parlare d’amore, di pace nel mondo, di politica, di amicizia, in questi quattro minuti ci sono io e tutto ciò che amo.

Ed è per questo che, se questa canzone non dovesse piacervi, sarà solo perché proprio non vi piaccio io».