Ottobre periodo strano per il Giro d’Italia, ma in epoca Covid tutto è possibile. Giorno 3 ottobre ha preso il via l’edizione 103 della corsa rosa, dopo lo start Siciliano, la carovana proseguirà il suo cammino attraverso le regioni del Sud per poi risalire verso il nord Italia, dove poi si lotterà per la classifica finale battagliando sulle aspre salite alpine.

Rimanendo al sud però, la settima tappa di venerdì 9 Ottobre, da Matera a Brindisi, toccherà la Puglia e attraverserà le province di Taranto e Brindisi dove sarà posto l’arrivo. Le fasi finali della tappa vedranno i corridori attraversare, tra le altre, anche la nostra Francavilla tagliandola in due con una linea immaginaria che va da via Ceglie a via Brindisi, passando per le principali arterie cittadine.

Tanti saranno sicuramente i tifosi appostati ai lati delle strade ad attendere festosi i campioni su due ruote, tifo che non cesserà col passaggio della carovana rosa, perché un altro bell’evento seguirà negli istanti successivi, si tratta del giro d’Italia e-bike.

Il giro d’Italia e-bike è una challenge amatoriale, corsa con le specialissime bici a pedalata assistita, che segue pari passo la corsa rosa facendo svolgere gare, lungo una frazione del percorso svolto dai professionisti, a Team di sei corridori creati ad hoc di tappa in tappa.

Quest’anno la frazione interessata prenderà il via da Grottaglie e finirà a Brindisi ripercorrendo gli ultimi cinquanta chilometri circa della tappa dei professionisti, passerà quindi anch’essa da Francavilla e uno dei tanti team protagonisti sarà composto per metà da corridori Francavillesi del Team Fuorisoglia che saranno: il presidente stesso del Team Massimiliano Lopalco (capitano per l’occasione), Carmine Lerna e Giuseppe D’Apolito.

I tre portacolori del Team Fuorisoglia daranno battaglia insieme ai compagni di squadra e competeranno per la vittoria finale in quel di Brindisi.

Tutto il team Fuorisoglia organizzato a supportare il Giro d’Italia professionisti si dedicherà poi con ancora più enfasi ed entusiasmo all’incitamento dei propri beniamini.

Ennesima occasione, questa, che dimostra come il Team Fuorisoglia di Francavilla Fontana sia diventato tra le realtà amatoriali più trainanti del territorio salentino.

Vi attendiamo numerosi venerdì 9 Ottobre per una grande giornata a tinte rosa.

Team Fuorisoglia