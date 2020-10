googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Figura anche una 31enne residente a Francavilla Fontana tra le 13 persone arrestate oggi e indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alle truffe (assicurative), allo sfruttamento della prostituzione, al riciclaggio e all’auto-riciclaggio. È il risultato di un’operazione di polizia giudiziaria condotta, sin dalle prime luci dell’alba di oggi, dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bari, dalla polizia stradale Puglia e dalla Compagnia carabinieri di Modugno. Gli indagati sono, in totale, 27, tra i quali anche cinque avvocati.Seguiranno aggiornamenti.