Francavilla Fontana ha almeno 51 casi positivi. È quanto emerge dal bollettino regionale sull’epidemia da Covid diramato quest’oggi, 5 novembre, dalla Regione Puglia. Nella mappa, infatti, la Città degli Imperiali risulta tra i comuni niente affatto Covid free: rosso intenso, quasi bordeaux: 51+. Non si conosce il numero preciso dei contagiati e, proprio come durante lo scorso lockdown, i dati viaggiano in ritardo di qualche giorno, tuttavia la situazione comincia a preoccupare, dato che la provincia di Brindisi ha due soli ospedali Covid (Brindisi e Ostuni) e i ricoverati, con sintomi anche gravi, crescono quotidianamente. Di oggi la notizia di quattro operatori sanitari positivi nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia del “Dario Camberlingo” mentre nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone i loro colleghi. Oggi, ad esempio, nella sola provincia di Brindisi, oggi, sono stati registrati 91 casi in più: in rapporto alla popolazione e alla presenza di strutture, una provincia rossa in una regione arancione.

googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');