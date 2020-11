“Oggi non sono pervenuti nuovi dati epidemiologici, pertanto il numero accertato delle persone attualmente positive nella nostra Città resta 165.

Viviamo una situazione da non sottovalutare, ma d’altra parte questo numero – comunque preoccupante, nella sua portata – deve essere letto in proporzione agli abitanti di Francavilla Fontana.

Nessuno di noi può far finta di ignorare come la crescita dei contagi stia travolgendo tutti nel mondo, anche nei Paesi considerati un’eccellenza assoluta.

Però in tutta Italia l’organizzazione sanitaria e ospedaliera attuale non è la stessa della scorsa primavera e molti sforzi e molti passi in avanti sono stati compiuti.