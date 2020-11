Di seguito una nota da parte di Puglia in Azione:

“Apprendiamo attraverso ben informati e importanti organi di Stampa, di un accordo imminente con il Movimento 5 Stelle che dovrebbe portare, a breve, pare, la Consigliera Regionale Barone a ricoprire una importantissima e delicata delega assessorile nella “Giunta Emiliano”: quella al Welfare.

Pare addirittura che ci sia la benedizione romana del Primo Ministro. Ebbene, circa il modus operandi del Presidente Michele Emiliano non ci stupisce più nulla. Abbiamo imparato a conoscerlo bene. Le sue operazioni di trasformismo politico ormai ci lasciano, per certi aspetti, indifferenti.

Sapevamo, inoltre, della mutazione genetica di cui sono ormai vittime i grillini che, come nel peggiore cliché della prima Repubblica, hanno smarrito il senso di ogni impegno civico per arraffare qualsiasi posto al sole, qualsiasi poltrona.

Tuttavia ci auguriamo e speriamo, nell’interesse supremo della Democrazia, che questa spregiudicata operazione di potere non veda la luce. Se invece i nostri auspici dovessero essere vani, come PUGLIA IN AZIONE denunceremo con forza l’oltraggioso danno alla Volontà popolare dei pugliesi, per mano del Presidente Emiliano, della sua Maggioranza e del MoVimento 5 Stelle.

Puglia in AZIONE

Il Refente Regionale Fabio Zecchino