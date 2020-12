E’ morto la scorsa notte, dopo qualche giorno in ospedale, il dottor Domenico D’Addario (91 anni): veterinario, originario di Taranto ma oritano di adozione. Proprio ad Oria, nel 1966, era stato tra i fondatori della Pro Loco, contribuendo con le sue idee sempre innovative alla nascita e alla affermazione del Torneo dei Rioni. Grazie a lui, negli stessi anni, era nato anche il giardino zoologico di San Cosimo: meta di migliaia di visitatori da tutta Italia fino alla sua chiusura. Uomo di scienza ma anche di grande cultura, è stato per molti anni presidente nazionale dell’ordine dei Veterinari contribuendo con le sue ricerche e le sue sperimentazioni ad un aggiornamento costante della professione. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche, ha sempre messo la città di Oria al primo posto, contribuendo a farla conoscere nel mondo in occasione delle sue partecipazioni a convegni internazionali. Gentile e cordiale con tutti, aveva sempre aiutato la gente bisognosa, mettendo a disposizione di tutti la sua alta professionalità. Una grave perdita per la comunità oritana tutta.

