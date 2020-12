Di seguito l’aggiornamento Covid-19 del sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo:

“In base alle ultime comunicazioni pervenute, sono 304 i nostri concittadini che risultano attualmente positivi.

In isolamento si trovano altre 108 persone.

Ormai sappiamo tutti che il Ministero della Salute ha deciso il rientro della Puglia nella zona gialla.

Questa scelta non significa che la nostra Regione sia fuori pericolo.

Al contrario il rischio che comunque corriamo impone sempre il massimo della prudenza e il rispetto di tutte le regole stabilite dal DPCM del 3 dicembre, la cui inosservanza può essere sanzionata.

Perché non tutto dipende dalle decisioni del Governo: l’ostacolo più efficace alla diffusione del virus resta il controllo delle relazioni sociali, quindi usiamo le mascherine e rispettiamo il distanziamento e il divieto di assembramenti.

Con questa serata di vigilia cominciano giorni importanti qui a Francavilla Fontana, molto sentiti per le nostre famiglie.

Lo siano anche sul piano dei comportamenti.

(foto di Nicoletta Palumbo)”