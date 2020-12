googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Ha demolito arbitrariamente trullo e muretto a secco nonostante il Comune gli avesse negato di farlo: il proprietario di un fondo agricolo in contrada Corvetta, ad Ostuni, è stato denunciato dai carabinieri forestali della Stazione della Città Bianca, i quali si sono accorti dei segni di lavori in corso nei pressi dell’immobile monumentale. Nei dintorni della struttura sono anche stati notati scavi superficiali e una nuova muratura lunga 20 metri e alta un metro con basamento in calcestruzzo. Interventi negati dall’ente, che non ha concesso a giugno il permesso di costruire, dopo il diniego della commissione paesaggistica: l’area e lo stesso immobile, infatti, rientrano nei contesti dei “paesaggi rurali” e dei “coni visuali” sottoposti a stringenti vincoli nel Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia. Di qui la denuncia a carico del proprietario per violazione delle norme edilizie.