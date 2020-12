Di seguito una lettera aperta da parte delle nove dipendenti dell’asilo nido comunale “Le Coccinelle” di Francavilla Fontana, gestito dalla cooperativa “Il Melograno”:

“Dopo tre mesi di lavoro zero stipendi! Ecco l’attuale situazione di noi donne, lavoratrici, mamme e mogli, dipendenti della Cooperativa Sociale “Il Melograno” che dall’1 ottobre 2019 ha in gestione l’Asilo Nido comunale “Le Coccinelle” di Francavilla Fontana.

Gestione prevalentemente accidentata, che ha visto da marzo scorso noi nove dipendenti entrare in Fondo integrazione salariale (Fis), irrisorio e in notevole ritardo; cosa che ha aggravato la nostra situazione economica avendo successivamente iniziato a lavorare ma non a percepire lo stipendio, ritrovandoci così in una condizione preoccupante e seria per le nostre vite personali e familiari.

Poi, per oltre un anno, ingiustificati quanto incomprensibili ritardi nei pagamenti, a causa di responsabilità di volta in volta attribuite, dalla Direzione, all’Ambito 3 o ad altri livelli istituzionali come la Regione Puglia o l’Amministrazione comunale, con chiaro disprezzo per le situazioni di disagio economico familiare che riguardano noi operatrici che, comunque, assicuriamo un servizio educativo di eccellenza molto apprezzato dai genitori e dall’intera comunità cittadina.

Premesso che l’attività imprenditoriale richiede ottime capacità organizzative e disponibilità finanziarie specifiche, un argine da noi apprezzato a questo stato di approssimazione gestionale continuano ad essere due importanti sindacati provinciali, la Cisl e la Cgil, che su nostra esplicita richiesta ci rappresentano e ci tutelano anche con atti formali di carattere legale, a fronte di un muro di gomma eretto continuamente dalla Direzione de “Il Melograno” .

Alcune di noi, con legittima preoccupazione, hanno sensibilizzato in più circostanze sebbene in privato, diversi esponenti dell’Amministrazione comunale e dell’opposizione, compreso il Sindaco Antonello Denuzzo: tutti ci hanno manifestato solidarietà ma fino a questo momento non sono stati capaci di andare oltre.

Considerando che l’appalto è in scadenza, l’auspicio è che tali atteggiamenti espressi in privato possano, a breve, tradursi pubblicamente nell’invitare la Direzione de “Il Melograno” a rispettare l’erogazione dello stipendio mensilmente, così come stabilito all’atto della firma dei contratti in presenza dei sindacati, allorquando si puntualizzò che l’inadempienza della stessa Cooperativa sarebbe stata motivo di rescissione contrattuale”.