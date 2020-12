Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Comando provinciale di Taranto, coadiuvati nell’esecuzione dai colleghi del Brindisino, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Lecce Cinzia Vergine su richiesta del sostituto procuratore della Dda di Lecce Milto Stefano De Nozza, a carico di 22 persone: 13 in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 2 sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei confronti di alcuni degli indagati verranno eseguiti sequestri preventivi di beni di varia natura del valore complessivo di circa 500mila euro. Sono 34 in totale le persone sotto indagine, a vario titolo, per traffico e cessione di stupefacenti.L’operazione, condotta da 170 militari dell’Arma compresi i cinofili di Modugno, i Cacciatori di Puglia e un elicottero del VI Elinucleo di Bari, è stata denominata “Mercante in fiera”

In carcere sono finiti: Giangaspare Argentina, di San Marzano di San Giuseppe; Massimo Assanti, di Oria. Pietro Francesco Brescia, di Martina Franca; Manuel Camassa di Martina; Martino Camassa di Martina; Sergio Capilunga di Oria; Daniele Coretti di Taranto; Salvatore Crisafulli di Firenze; Emmanuela Lupoli di Martina; Luigi Marrella di Erchie; Antonio Ruggiero di Oria; Angelo Soloperto e Francesco Soloperto entrambi di San Marzano di San Giuseppe.

Ai domiciliari: Benito Clemente, di San Pietro Vernotico residente a San Donaci; Alessandro Franco di Grottaglie; Vito Pastore di Martina Franca; Antonio Raguso di Martina Franca; Michele Sarli di Potenza; Nicola Sarli di Potenza; Egidio Taurino di Taranto.