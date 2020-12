Operazione “Mercante in fiera”: 34 indagati, 22 sottoposti a misure cautelari. Secondo inquirenti e investigatori, il cosiddetto gruppo Assanti di Oria sarebbe stato tutt’altro che marginale e, anzi, strategico nel traffico di droga tra le province di Brindisi e Taranto. Oria come crocevia in una triangolazione Taranto-Brindisi-Taranto: da Martina Franca ad Oria e poi a San Marzano di San Giuseppe, sempre nel Tarantino.

La presunta “batteria” criminale sarebbe stata composta da Massimo Assanti (50 anni), Sergio Capilunga (52 anni), Antonio Ruggiero (48 anni), mentre un sodale di Erchie e un tarantino si sarebbero occupati della fase logistica, ossia del trasporto delle sostanze dal Tarantino (gruppo Camassa) al Brindisino e ritorno (con la rivendita al gruppo Soloperto di San Marzano di San Giuseppe). Si cerca ancora “Damiano”, un altro presunto complice, che i carabinieri del Comando provinciale di Taranto, col supporto dei colleghi brindisini, non hanno ancora identificato.

La droga, sempre stando alle indagini, giungeva sia dal capoluogo pugliese (Bari) sia dalla Calabria e si sarebbe trattato perlopiù di cocaina. Sarebbe stata comprata principalmente dal gruppo di Martina (Camassa), per poi transitare da Oria (Assanti) e infine giungere a San Marzano di San Giuseppe (Soloperto).

Così, in 22 questa mattina sono stati raggiunti dall’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, Cinzia Vergine, su richiesta del sostituto procuratore della Dda di Lecce Milto Stefano De Nozza: 13 sono finiti in carcere, 7 ai domiciliari e 2 sottoposti all’obbligo di presentazione in caserma. Sequestri a carico di alcuni degli indagati per un controvalore di circa 500mila euro.

L’indagine fu avviata nel 2017 e le sostanze avrebbero viaggiato anche a bordo di auto modificate con strategici doppi-fondi dalla Calabria alla Puglia e poi tra le province di Bari, Taranto e Brindisi. Il ruolo centrale sarebbe stato quello del presunto gruppo Camassa (facente capo al 52enne Martino Camassa, a suo figlio 32enne Manuel e alla sua compagna 45enne Emmanuela Lupoli) di Martina Franca, che si occupava dello smercio anche in altre parti d’Italia come Potenza e Firenze, ma Oria col suo gruppo Assanti non sarebbe stata da meno, con anche a disposizione armi, una rivendita ambulante di frutta e verdura e una rivendita di legname quali presunte basi strategiche per piazzare cocaina ma anche marijuana e hashish, custodite dal misterioso “Damiano” sulle cui tracce vi sono gli investigatori.

In carcere sono finiti: Giangaspare Argentina, di San Marzano di San Giuseppe; Massimo Assanti, di Oria; Pietro Francesco Brescia, di Martina Franca; Manuel Camassa di Martina; Martino Camassa di Martina; Sergio Capilunga di Oria; Daniele Coretti di Taranto; Salvatore Crisafulli di Firenze; Emmanuela Lupoli di Martina; Luigi Marrella di Erchie; Antonio Ruggiero di Oria; Angelo Soloperto e Francesco Soloperto entrambi di San Marzano di San Giuseppe.