“Sono originario di Francavilla Fontana, vivo in Veneto e qui lavoro. Il 26 dicembre, i miei genitori festeggeranno i loro 50 anni di matrimonio. In un periodo storico normale saremmo stati insieme, ma stavolta io non ci sarò.

Non lo avrei neppure chiesto di dedicargli un pensiero pubblico ma questo è un anno maledetto. Per dire, a marzo mio nonno ha festeggiato i 100 anni e la festa, se pur intima e con poche persone, l’ho vissuta a distanza per senso di responsabilità e di dovere verso le persone a me care e verso gli altri. L’Amministrazione comunale gli ha pure dedicato una targa. Poi, purtroppo, mio nonno è deceduto. Ho vissuto il dolore anche in quel caso a distanza e, anzi, ringrazio voi dello Strillone per averlo ricordato e avermelo fatto sentire più vicino.