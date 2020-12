Di seguito una nota del coordinatore francavillese e regionale di Azione (Calenda) Fabio Zecchino:

“Sulla questione “giro di boa” dell’ Amministrazione di Francavilla Fontana, tempo fa, allorché una nostra delegazione fu ricevuta dal Sindaco presso Palazzo di Città, evidenziammo l’assoluta necessità di un cambio di passo, rappresentando quelle che erano, a parere di AZIONE, le irrisolte criticità per la nostra Comunità.

Oggi, anche il Presidente del Consiglio C. richiama l’attenzione su alcune di quelle priorità che già, in tempo non sospetto, circa un anno addietro, sottoponemmo al Sindaco.

Cosa dire? Meglio tardi che mai?

Ad AZIONE, forza politica di opposizione, interessano solo il buon governo e la crescita Nostra Città. Non ci appassionano quindi le tante interpretazioni che leggiamo sugli organi di stampa, sulle celate ragioni dell’intervento dell’esponente politico della Maggioranza.

Speriamo quindi che la reprimenda pubblica del Presidente Domenico Attanasi sortisca gli effetti sperati”.