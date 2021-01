Per ora stop a quell’antenna. Quell’antenna è, tecnicamente, una stazione radio base (in gergo, un ripetitore) della compagnia Iliad, che intenderebbe potenziare il suo segnale ad Oria. In particolare, intenderebbe farlo in via Morgagni, dalle parti degli uffici sanitari, delle poste e della caserma dei carabinieri. Il Tar ha “detto” che per il momento quell’antenna non s’ha da fare, essendosi pronunciato sull’istanza cautelare proposta da quattro cittadini contro il colosso delle telecomunicazioni, supportato dal Comune, che difatti si è costituito in giudizio sin da questa primissima fase. Con propria ordinanza, però, il Tar ha stabilito, nell’attesa del merito, di congelare tutto: niente silenzio-assenso, si aspetti la trattazione della questione a partire dal prossimo 9 giugno, quando si entrerà nel vivo della questione. Così, quest’oggi, a seguito della camera di consiglio dello scorso 13 gennaio, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione di Lecce (presidente Antonio Pasca, consigliere Ettore Manca, primo referendario ed estensore Maria Luisa Rotondano).