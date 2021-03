Venerdì 2 aprile alle 19.30 in diretta dalla pagina Facebook del Comitato Si può fare [https://www.facebook.com/sipuofareff/] ci sarà la presentazione del lavoro di ricerca di Nicola Cleopazzo dal titolo ‘Uno scrigno della cartapesta pugliese: la chiesa di Santa Chiara a Francavilla Fontana. Ricerche su Pietro Pinca’.

Si tratta dei primi risultati di uno studio ancora in corso sulla figura di Pietro Pinca (1757-1832), pittore e cartapestaio francavillese, presentati in occasione di un convegno sui “Beni Culturali in Puglia” tenutosi a Bari nel settembre 2020 e i cui atti saranno presto pubblicati.

Cosa sappiamo oggi di questo artista “più famoso che conosciuto”? Lo studioso illustrerà i nuovi dati biografici sul Pinca emersi negli ultimi anni (la data di nascita, il vero nome, il matrimonio, la famiglia, la casa in cui visse), concentrandosi in particolar modo sulla sua attività di cartapestaio e sulle celebri statue dei Misteri conservati nella chiesa di Santa Chiara (quando e come furono realizzati? e perché proprio da Pinca?).

La comunità francavillese anche quest’anno non potrà vivere il rito della processione dei Misteri del Venerdì santo. Una “mancanza” che ha indotto il Comitato a organizzare questo evento proprio in quella serata, con l’obiettivo di discutere anche della possibilità di valorizzare i Misteri e la cartapesta a Francavilla.

[Nicola Cleopazzo, dopo essersi laureato in Beni Culturali e aver conseguito il dottorato di ricerca in

Storia dell’arte presso l’Università del Salento, da fine dicembre 2020 è ricercatore (t.d/tipo A) in

Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’ateneo salentino.]