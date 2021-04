Di seguito una nota dell’onorevole Giovanni Luca Aresta (Movimento 5 Stelle), componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati:

“Questa mattina al palazzo comunale di Francavilla Fontana ho partecipato, insieme al sindaco avv. Antonello Denuzzo e all’assessore alle attività produttive dott. Domenico Magliola, ad una assemblea con i rappresentanti delle categorie economiche della città più colpite dalle restrizioni dovute all’emergenza pandemica. Si è trattato di un incontro, tenuto nel rispetto del distanziamento sanitario, molto composto e partecipato nel quale ho preso ulteriormente contezza delle grandi difficoltà che stanno vivendo operatori economici, lavoratori e le loro famiglie. In particolare, il comparto della ristorazione e dei bar, degli #estetisti e dei parrucchieri, nonché quello degli ambulanti si trovano di fatto, permanendo la zona rossa, nell’impossibilità di svolgere il loro lavoro. Per non parlare del mondo delle palestre e del fitness costretto di fatto alla chiusura totale.

Ho espresso la mia solidarietà e vicinanza comprendendo perfettamente la sofferenza e l’inquietudine presente nel Paese. Sono consapevole della necessità di un cambio di passo per famiglie e imprese. Le piazze di questi giorni, al netto dei violenti e facinorosi infiltrati e da condannare, vanno ascoltate e il loro grido di dolore raccolto. Su questo le istituzioni devono compiere un gesto che consenta a queste categorie di proseguire il proprio lavoro pur nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Avevamo già rilevato e segnalato come le risorse del “decreto Sostegni” dovevano essere intese come un inizio non essendo infatti sufficienti da sole ad arginare il danno economico conseguente alle chiusure imposte per via dei preoccupanti dati epidemiologici.

In questo mese di aprile, nell’ambito della discussione sul prossimo ‘Documento di Economia e Finanza’, ci sarà lo spazio per mettere in campo ulteriori risorse, interventi e strumenti per far ripartire e comunque sostenere il sistema produttivo italiano.

Ci troviamo di fronte a imprenditori, ristoratori, commercianti ambulanti che stanno pagando uno scotto altissimo a causa del Covid. Il governo dovrà dare risposte celeri e concrete, come intervenire sul debito fiscale delle imprese, favorire ulteriormente l’accesso al credito, nonché dare un supporto per abbattere i costi fissi che in questo lunghissimo periodo di chiusure le aziende stanno accumulando. Vale il futuro del nostro Paese e dei nostri figli”