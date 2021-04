googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Nessuna novità, nessuna attenuazione delle restrizioni. Resta tutto com’è da ormai tanto tempo: la regione Puglia rimane in zona rossa fino ad almeno il 30 aprile. L’ha stabilito ieri, con una propria ordinanza, il ministro della Salute Roberto Speranza. La nuova classificazione, peraltro identica a quella precedente e a quella precedente ancora, è in vigore già da ieri, 19 aprile. Se la Puglia resta in area critica, respira un po’ la Campania. Rossa come la Puglia, invece, anche la Val d’Aosta. La linea rigorista del Governo Draghi ha però introdotto una novità: sempre fino al 30 aprile, le zone classificate come gialle sottostaranno alle prescrizioni della zona arancione, quindi con maggiori limitazioni negli spostamenti e nelle aperture degli esercizi commerciali.