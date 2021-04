Il presidente Michele Emiliano non esclude che, da lunedì prossimo, la Puglia torni in zona arancione, quindi con minori restrizioni rispetto a quelle della zona rossa. L’indice Rt, infatti, potrebbe attestarsi sotto quota 1 e di conseguenza, venerdì, vi potrebbero essere delle limitazioni alle limitazioni da parte del Ministero della Salute. Di sicuro c’è che, dopo il picco post-pasquale, la curva dei contagi è finalmente in discesa, anche se non bisogna abbassare la guardia in quanto: “La variante inglese – come detto da Emiliano – scappa di mano in un secondo. Noi in Puglia eravamo in una discesa verticale, sono bastati due giorni di Pasqua per riprendere e quindi azzerare il lavoro di due settimane. Perché la variante è velocissima nel contagio. Siamo in zona rossa per i pranzi e gli incontri di Pasqua. Capisco perfettamente che nella tradizione pugliese andare a trovare la mamma è fondamentale però è ancora pericolosissimo”.

Ma cosa cambierebbe se la Puglia tornasse arancione? In sostanza:

Niente bar, ristoranti e locali pubblici aperti (neanche a pranzo), solo asporto e domicilio.

Niente spostamenti liberi tra comuni e regioni.

Negozi aperti, anche quelli di scarpe e indumenti.

Sì bancarelle ai mercati anche per scarpe e indumenti.

No palestre, piscine, teatri, cinema, fiere, ecc.

Coprifuoco sempre dalle 22 della sera alle 5 del mattino.