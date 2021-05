“Siamo al secondo 1° Maggio festeggiato dentro una pandemia che ha fortemente inciso sulle attività produttive del Paese e tantissimi lavoratori e lavoratrici vivono questi momenti con comprensibile angoscia e inquietudine. È a loro per primi a cui voglio esprimere vicinanza e solidarietà affinché il lavoro torni ad essere il fondamento della nostra Repubblica come recita l’articolo 1 della nostra Costituzione.” Lo scrive Giovanni Luca Aresta, deputato del M5S, sulla sua pagina Facebook, in occasione della Festa del Lavoro del 1°maggio.

“A chi invece ha sempre potuto svolgere il proprio lavoro – prosegue il parlamentare – in attività insostituibili nei settori dei trasporti, del commercio di alimentari, negli ospedali, nei centri di vaccinazione, nella scuola, nei servizi alla persona, nel garantire l’ordine pubblico e il rispetto delle stesse norme anti pandemiche, va il ringraziamento per la dedizione e la disponibilità messa a servizio della nostra Comunità.”

Aresta ricorda inoltre “i lavoratori e le lavoratrici che si sono ammalati andando e facendo il loro lavoro, che hanno perso per Covid-19 una persona cara oppure un collega” e rivolge a tutti loro “un abbraccio particolare e un grazie speciale per il sacrificio.”

“Le misure intraprese per la ripartenza, i fondi stanziati per il Next Generation Eu, ci parlano anche di una speranza che non deve mai venire meno e che si basa sulla capacità del mondo del lavoro di reagire e tornare ad essere centrale nella vita pubblica. L’incedere finalmente più veloce delle vaccinazioni – conclude Aresta – le riaperture in sicurezza sia pur parziali di molte attività, il ritorno ad una vita sociale che è fondamentale in ogni comunità umana, sono i primi segnali di un disgelo dapprima auspicato e ora, progressivamente, sempre più raggiungibile. Teniamo duro, camminiamo insieme. Buon 1° maggio a tutte e tutti.”