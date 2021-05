Puglia in AZIONE, con il suo Coordinamento Regionale, festeggia questa solenne ricorrenza nella consapevolezza di quanta strada sia ancora da percorrere, sul tema della dignità del lavoro e dei lavoratori, soprattutto qui al SUD e in terra di Puglia.Ed allora, festeggiare questa ricorrenza è doveroso.Ma lo è ancor di più in tempi di pandemia, dove la drammatica crisi economica, che ha messo in ginocchio il lavoro dipendente, quello autonomo e gli imprenditori, ci ricorda che si esce dal tunnel, tutti insieme, solo attraverso un patto di Alleanza tra lavoratori e datori di lavoro.

Il nostro Partito, da sempre sensibile alle problematiche del mondo produttivo e del Lavoro, vicino alle imprese che creano ed offrono lavoro ogni giorno, con preoccupanti incertezze, anche per il futuro più prossimo,

Augura buon Primo Maggio a Tutti.

Fabio Zecchino, Coordinatore Regionale.