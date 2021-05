Da lunedì 10 maggio, con l’inserimento della Puglia in zona gialla, molte saracinesche sono tornate ad alzarsi con un progressivo ritorno alla normalità.

“Non si tratta di un liberi tutti – fanno sapere Angelo Prete e Vanni Calò dalla segreteria di Idea per Francavilla – dobbiamo tenere alta la guardia per non fare passi indietro che avrebbero effetti ancora più devastanti per l’economia locale e nazionale. Ora è importante proseguire su questa strada, concentrandosi su quelle attività ancora costrette alla chiusura. Il primo pensiero va alle palestre e al settore del wedding. Centinaia di operatori attendono di tornare al lavoro e di uscire da una lunga fase di stallo dettata dall’emergenza sanitaria. Abbiamo la responsabilità di garantire il diritto al lavoro anche a queste persone a cui esprimiamo la nostra vicinanza.

Se riaprire è una esigenza del brevissimo periodo, non possiamo non tenere presenti i danni causati dalla lunga inattività e dimenticare le difficoltà strutturali che rendono il sud meno competitivo. Abbiamo davanti una sfida unica, quella rappresentata dalle risorse del PNRR, con una possibilità concreta di cambiare la storia del nostro territorio. Il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno per investimenti nelle infrastrutture, nella mobilità sostenibile, inclusione e coesione, istruzione e ricerca, con l’obiettivo di ridurre il divario con il resto del Paese.

Abbiamo davanti a noi una irripetibile opportunità – concludono Prete e Calò – spetterà alla classe dirigente meridionale ribaltare la visione del Sud arretrato ed assistenzialista. Siamo certi che anche la nostra Città potrà trarre beneficio dal piano. L’Amministrazione Denuzzo, nella quale riponiamo tutta la nostra fiducia, saprà certamente intercettare nuove risorse per rispondere ai bisogni della comunità e offrire ulteriori opportunità a Francavilla Fontana.”