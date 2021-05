La proprietà non conferma e neppure smentisce, ma pare proprio che la prossima estate a Masseria Palombara, lungo la strada provinciale di collegamento tra Oria e Manduria, sarà festeggiato un matrimonio da mille e una notte, da favola. La riservatezza sulle date è d’obbligo, anche per questioni organizzative, logistiche e di sicurezza. Ciò, considerata anche la presenza di noti ospiti internazionali che giungeranno da varie parti del mondo. E, ovviamente, anche gli sposi non appartengono affatto alla cerchia della cosiddetta gente comune.

Sembra che si siano innamorati della Puglia e, dopo un accurato sondaggio, abbiano scelto Palombara per la sua tipicità prettamente pugliese. Sebbene dalla struttura – contattata – non confermino, secondo altre fonti di nozze eccellenti, in quella stessa location, durante il prossimo periodo estivo, ne saranno “banchettate” almeno un paio. La caratteristica costruzione apula, improntata a criteri di preservazione dell’autenticità contadina, dopo pochi anni dall’entrata in funzione quale resort di lusso, ha già conquistato il plauso della critica di settore, oltre a quello dei clienti, perlopiù stranieri.

Ora quest’ennesima indiscrezione… Certo è che la presenza di VIP in un determinato luogo geografico – si pensi al “caso” Fasano – porta ricadute positive non soltanto alle attività economiche prescelte, ma anche alle altre e, in definitiva, all’intero territorio.