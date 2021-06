Ieri 3 giugno si è tenuto, presso i campetti di Elia’s sport center, sulla via per Grottaglie, a Francavilla Fontana, il primo torneo degli Imperiali. Cinque squadre, cinque comunità educative sono state protagoniste dell’evento.

Il Sindaco Antonello De Nuzzo e il Presidente dell’Ambito Giuseppe Bellanova hanno espresso bellissime parole di vicinanza ai ragazzi, anche gli arbitri provenienti dalla federazione Arbitri Puglia si sono complimentati con i ragazzi delle strutture per lo spirito di squadra, l’educazione e il rispetto per le regole che hanno mostrato in campo in segno di amicizia e fratellanza.

“Grazie ancora agli sponsor Caffè Fadi, fioristi Andriulo e Panificio Argentieri che più volte ha mostrato un grande senso di solidarietà e cittadinanza (ricordiamo che questo panificio aveva già assunto un ragazzo proveniente dalla comunità Kalika presso la propria azienda) . Contiamo di organizzare altre edizioni, simbolo di un’Italia che riparte”, fanno sapere gli organizzatori.