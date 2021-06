Dopo il successo degli scorsi anni IDRUSA si appresta ad affrontare questa nuova sfida con l’entusiasmo di sempre, la 35° edizione della Regata Internazionale “SANOFI CUP Brindisi – Corfù 13 – 15 Giugno 2021

Domenica 13 giugno alle ore 11:00 è prevista la partenza dal Porto di Brindisi con arrivo al Porto di Kassiopi, nell’Isola di Corfù lunedì 14 giugno.

Il Presidente del Circolo della Vela di Brindisi Fabrizio Maltinti nella giornata ufficiale di presentazione dell’evento ha esordito riprendendo l’ultimo verso dell’Inferno di Dante Alighieri “…e quindi uscimmo a riveder le stelle…” ed aggiunge “Questa Regata rappresenta un ritorno alla vita “normale” che da oltre un anno attendevamo. Un ritorno a sentire il vento, il rumore delle onde. Una Regata che non è stata solo un evento sportivo, ma che nel tempo ha creato un ponte fra due culture parallele, come un mezzo di comunicazione turistica. Colgo, quindi, l’occasione per rivolgere un ringraziamento alla Regione Puglia, al Comune ed alla Provincia di Brindisi, all’Autorità di Sistema Portuale per aver voluto confermare la vicinanza a questo evento sportivo concedendo il patrocinio. Inoltre, ringrazio il “title sponsor” Sanofi – presente per amplificare il messaggio di sensibilizzazione rispetto a forme di tumore della pelle poco conosciute”.

GO IDRUSA!

BUON VENTO!

Ileana Pizzolla~Referente Telethon Oria