Di seguito un nota da parte di Michele Iaia, coordinatore cittadino francavillese di Fratelli d’Italia:

“Non è più tempo di annunci, di passerelle e di attribuzioni di meriti in modo autoreferenziale.

La città di Francavilla Fontana attende da anni l’attivazione del Reparto di Rianimazione – Terapia Intensiva e, ad oggi, nonostante le rassicurazioni che a più riprese giungono dalla Regione Puglia e dalla Direzione Sanitaria, al netto di qualche frettolosa intestazione politica, nulla si vede all’orizzonte.

Eppure sembrava che dopo anni fosse tutto pronto per rendere effettivamente operativo un servizio che appare necessario ad una comunità che va ben oltre i confini di Francavilla Fontana.

Lo scorso autunno, di fronte all’ennesimo ritardo, si annunciava, notizia diramata anche dal Sindaco Antonello Denuzzo, che gli otto posti di terapia intensiva ed i quattro di rianimazione sarebbero stati pronti una volta pienamente completati i lavori strutturali. Si prevedeva pertanto l’attivazione del servizio sin dai primi mesi del 2021.

Da allora altri annunci, altre rassicurazioni. Nulla di più, con l’aggravante che le apparecchiature rischiano di essere ormai effettivamente obsolete.

I complicati mesi di pandemia che abbiamo vissuto hanno in realtà messo in rilievo la necessità di potenziare non solo le strutture sanitarie territoriali, ma anche quelle ospedaliere, al preciso scopo di essere pronti ed attrezzati per affrontare qualsivoglia, denegata emergenza.

Considerata ormai improcrastinabile la concreta operatività del reparto, chiederemo con la consigliera comunale Anna Ferreri che l’amministrazione comunale si attivi per sollecitare istituzionalmente la Regione Puglia e la Direzione Sanitaria.

Al contempo ci recheremo sul posto, a stretto giro, con i nostri consiglieri regionali Luigi Caroli e Renato Perrini, Vice Presidente della Commissione Sanità), al fine di conoscere lo stato dell’arte e per porre in essere i più utili interventi risolutivi della questione”.