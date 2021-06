Nei prossimi giorni, numerosi aspiranti docenti saranno alle prese con il concorso STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che potrebbe consentire loro di conquistare l’ambita cattedra. Nell’ottica della preparazione alla prova, Cisl Scuola Puglia e Cisl Scuola FVG hanno messo a punto un supporto formativo al concorso, supporto che prenderà il via il prossimo 24 giugno. È strutturato in due parti: una per l’esame scritto, l’altra per l’orale.

Ecco, in particolare, in cosa consisterà:

PRIMA PARTE – Prova scritta: simulazione con somministrazione e risoluzione dei quesiti

– giovedi 24 giugno 2021 ore 16-18.30 CdC A041 (Scienze e Tecnologie informatiche)

– venerdì 25 giugno 2021 ore 15-17.30 CdC A028 (Matematica e Scienze)

– martedì 29 giugno 2021 ore 15-17.30 CdC A020 (Fisica)

– martedì 29 giugno 2021 ore 17.30-20 CdC A026 (Matematica)

SECONDA PARTE – Prova orale: illustrazione di unità di apprendimento delle discipline STEM.

Gli incontri saranno calendarizzati dopo la pubblicazione degli esiti della prova scritta.

Per iscriversi cliccare sul seguente link