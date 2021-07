Due piccoli-grandi “geni” con il pallino per la matematica, da Francavilla Fontana alla Bocconi di Milano per le finali dei “Giochi matematici”, si tratta di Riccardo Camarda, classe 4^B (docente: Annamaria Talema) e Thomas Di Gregorio, classe 5^B (docente: Concetta Balestra), entrambi del plesso Vittorio Veneto. Hanno brillantemente superato la semifinale dei Campionati Junior dei Giochi Matematici ed ora i due alunni parteciperanno alla finale nazionale il 18 settembre 2021, presso la sede della prestigiosa Università Bocconi di Milano, accompagnati dal Direttore Responsabile dei Giochi Matematici, la Professoressa Maria Fontana Passaro, della Scuola Secondaria San Francesco. Due piccoli-grandi “geni” con il pallino per la matematica, da Francavilla Fontana alla Bocconi di Milano per le finali dei “Giochi matematici”, si tratta di Riccardo Camarda, classe 4^B (docente: Annamaria Talema) e Thomas Di Gregorio, classe 5^B (docente: Concetta Balestra), entrambi del plesso Vittorio Veneto. Hanno brillantemente superato la semifinale dei Campionati Junior dei Giochi Matematici ed ora i due alunni parteciperanno alla finale nazionale il 18 settembre 2021, presso la sede della prestigiosa Università Bocconi di Milano, accompagnati dal Direttore Responsabile dei Giochi Matematici, la Professoressa Maria Fontana Passaro, della Scuola Secondaria San Francesco.

Ai nostri giovani “matematici” va il nostro più affettuoso apprezzamento per gli ottimi risultati raggiunti e l’augurio che la passione per la matematica e le capacità di altissimo livello di cui hanno dato prova possano far ottenere loro riconoscimenti sempre più importanti.