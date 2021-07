Giovedì 8 luglio nell’atrio di Castello Imperiali alle 19.30 si terrà un incontro letterario con il giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi che presenterà il suo ultimo libro Atlante sentimentale, edito da Rizzoli.L’evento, patrocinato dal Comune di Francavilla Fontana e a cura di Taberna Libraria, sarà condotto dalla giornalista Claudia Turba.

“Dopo lo stop imposto dalla pandemia – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – riprendiamo gli incontri letterari con i protagonisti della narrativa contemporanea italiana. Siamo felici di aprire con Giorgio Terruzzi, noto scrittore e giornalista, che con questo libro traccia un itinerario sentimentale del nostro Paese e ci offre la possibilità di scoprire volti, storie e luoghi dell’Italia di ieri e oggi. L’appuntamento è una anteprima della seconda edizione della rassegna letteraria “Di Chianche e d’inchiostro” che sarà presentata nei prossimi giorni, insieme al cartellone di eventi estivi.”

Atlante sentimentale propone un viaggio dal Friuli alla Sicilia. Racchiude quaranta luoghi e quaranta storie per dare memoria a personaggi sorprendenti. In un tempo in cui tutto sembra sospeso, immobile, Giorgio Terruzzi, a bordo di un’auto, ha attraversato l’Italia, ha tracciato un suo personale percorso di incontri e suggestioni. Per regalarlo a noi lettori. Da Maradona a Fellini, da don Milani a Maria Montessori, ma anche Beppe Fenoglio, Carlo Levi, Walter Bonatti, Marco Simoncelli e Valentino Rossi o simboli come il Derby Club a Milano e la famosa casa rossa di Salina. Incontreremo eroi fantastici ed eroine inconsapevoli; artisti, architetti, musicisti; scrittori e campioni; inventori, scienziati, pionieri della nostra cultura. Giorgio Terruzzi viaggia col cuore, colora i personaggi di suggestioni, sullo sfondo di paesaggi sempre diversi. Con lo sguardo curioso del giornalista e la penna agile dello scrittore, compone, pagina dopo pagina, tassello dopo tassello, un mosaico di biografie straordinarie, un ritratto collettivo di uomini, donne e luoghi che ci appartengono e appartengono a questo Paese pieno di figure d’eccezione, di lampi e di magia.

Giorgio Terruzzi è uno scrittore e giornalista. Collabora con numerosi quotidiani e mensili, è stato vicedirettore della testata “Sport Mediaset” e capo della redazione del programma televisivo Matrix. Ha scritto testi per il teatro (Tersa Repubblica con Rocco Tanica e Claudio Bisio; I bambini sono di sinistra con Michele Serra e Claudio Bisio) e per il cinema (la sceneggiatura di Asini).

La partecipazione del pubblico è consentita nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana