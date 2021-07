Di seguito un comunicato di Puglia in Azione:

Il nostro Partito ha indetto due giornate per incontrare la gente nelle piazze della Puglia, dove il nostro partito è già presente, grazie ai nostri referenti cittadini.

Inviteremo tutti ad aderire ad AZIONE, anche attraverso il tesseramento cartaceo.

Il Coordinamento regionale di AZIONE ha stabilito le date del 10 Luglio, per le province di Taranto, Brindisi e Lecce e del 17 Luglio per le province di Foggia Bari e Bat, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Nelle ore pomeridiane del 10 Luglio, solo per Taranto Città.

Per l’occasione, l’On. Prof. Nunzio Angiola, Parlamentare di Azione, e l’Avv. Fabio Zecchino, Coordinatore Regionale, insieme ai coordinatori provinciali, accoglieranno militanti e simpatizzanti nelle piazze dei capoluoghi di provincia.

E allora, entra anche tu in Azione!