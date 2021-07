Un successo il primo torneo nazionale di beach hockey Coppa Puglia, che si è disputato sulla bellissima spiaggia di Gallipoli il 10 e 11 luglio in una location di grande attrazione turistica, l’Ecoresort Le Sirenè del gruppo Caroli Hotels. Una collaborazione, quella stipulata con il grosso gruppo alberghiero Caroli di Gallipoli, che si ripeterà anche per i prossimi anni, la formula è piaciuta alla proprietà e ai tanti osservatori presenti.

Il torneo a firma CSEN – FIH inserito nel circuito del Campionato Italiano di Beach Hockey nasce così come gli altri eventi estivi ad integrazione delle attività organizzate dalla Federazione per divulgare la pratica dell’hockey anche in spiaggia con l’utilizzo dei campi gonfiabili di beach messi a disposizione dalla Federazione e in dotazione delle delegazioni regionali.

L’organizzazione del torneo è stata curata dalla delegazione pugliese con il contributo dei dirigenti e tesserati della società Hockey Club Olimpia di Torre Santa Susanna, ben supportati dal referente federale per il beach hockey Alberto Anglana che ne ha curato la direzione sportiva.

Iscritte al torneo sei squadre di atlete e atleti provenienti da Potenza Picena con a capo il referente beach Stefano Muscella, da Roma e dalla Puglia. La formula è quella prevista dal regolamento federale di beach hockey, ossia squadre miste da 5 giocatori (maschi e femmine) di cui tre in campo. La direzione sportiva del torneo è stata impeccabile, tanti bagnanti a bordo campo incuriositi si sono alternati e cimentati in uno sport che vedevano per la prima volta e che è piaciuto.

Per quanto riguarda invece l’aspetto agonistico del torneo, le sei squadre in campo, molto equilibrate, si sono date battaglia dalla prima all’ultima gara, in un girone all’italiana con una classifica finale che ha laureato la squadra di Torre Santa Susanna campione della prima Coppa Puglia. La formula quest’anno prevede che i punti conquistati da ogni squadra in ogni tappa del campionato italiano di beach si sommino così come avviene nel tennis, la squadra che conquisterà più punti sarà decretata campione d’Italia.

Il delegato pugliese, Fernando De Luca si dice felicissimo del risultato ottenuto weekend di Gallipoli, in termini promozionali dell’hockey in Salento, per il numero dei partecipanti iscritti al torneo e anche per gli ottimi rapporti instaurati con la proprietà del Caroli Hotels, uno dei gruppi alberghieri più importanti del Salento, che già ci ha confermato la collaborazione con futuri progetti sportivi federali di hockey.

Ora tutti a Potenza Picena per l’ultima tappa del campionato italiano di beach, ad attendervi un bellissimo gruppo di ragazze e ragazzi pronti a dar battaglie e a divertirsi con voi, l’appuntamento è per questo fine settimana, 17-18 luglio.