Di seguito una nota da parte di nove consiglieri comunali di maggioranza a Francavilla Fontana:

Il Commissariamento della Fondazione Giovan Battista Imperiali da parte del Presidente della Regione Puglia e le ipotesi sul futuro della struttura, apprese dai Consiglieri Comunali tramite dei post sui social, necessitano di un doveroso approfondimento da parte della massima Assise Cittadina.

È quanto affermano i Consiglieri Comunali Fabio Montefiore, Cosimo Tardio, Stella Lavota, Pierangelo Taurisano, Numa Ammaturo, Tiziana Fino, Serena Argese, Antonella Palumbo, Anna Tagliente, autori di una mozione sul tema che sarà presentata nelle prossime ore in vista del Consiglio Comunale.

Il Commissariamento, si apprende dal Decreto del Presidente della Regione Puglia, è motivato dalle dimissioni del Presidente della Fondazione, ma ciò non giustifica l’assunzione del provvedimento in quanto lo statuto dell’ente in questi casi prevede l’espletamento delle normali procedure di sostituzione della carica vacante.

Inoltre, non si comprendono i criteri sulla base dei quali è stata individuata la figura del Commissario Straordinario.

Se dal punto di vista procedurale il Commissariamento presenta delle stranezze, le ipotesi di collaborazione con l’Ambito Territoriale assumono dei contorni quanto meno indefiniti.

La Fondazione, da Statuto, ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi nei confronti dei minori su segnalazione del tribunale per i minorenni o su richiesta dei Servizi Sociali e dei Consultori dei vari comuni.

Non si comprende, quindi, come possano conciliarsi gli scopi della fondazione con il paventato trasferimento degli uffici dell’Ambito all’interno di una struttura che ospita minorenni.

Con la mozione si intendono impegnare Sindaco e Giunta a verificare la legittimità del decreto di Commissariamento e a scongiurare il rischio che la Fondazione sia esautorata delle proprie funzioni e l’immobile che la ospita distratto dagli scopi statutari.