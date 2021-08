L’azione di monitoraggio e controllo condotta dalla polizia di Stato presso le strutture ricreative, di ristorazione e di pubblico spettacolo sull’intero territorio provinciale, finalizzata a verificare il rispetto di norme e regolamenti di contrasto al fenomeno pandemico, impegna fortemente le unità operative della Questura e dei Commissariati di Ostuni e Mesagne, particolarmente in queste settimane estive.

Negli ultimi 15 giorni, infatti, sono state oggetto di verifica oltre 60 attività e sono state comminate circa 30 sanzioni amministrative.

In particolare, sono stati sottoposti a provvedimento di chiusura temporanea 4 locali per la ristorazione e l’intrattenimento lungo il litorale di Ostuni e sanzionati altri 5 esercizi per la somministrazione di cibo e bevande nel centro cittadino di Brindisi.

I gestori di questi ultimi sono anche stati segnalati all’Autorità giudiziaria per superamento dei limiti fonometrici, accertati in collaborazione con personale dell’ARPA Puglia.

Altre sanzioni sono state comminate per mancata predisposizione del controllo agli avventori circa il possesso di green-pass in un locale/bar di Ostuni, mentre a otto persone, sedute all’interno di un esercizio commerciale del capoluogo, è stata contestata, oltre alla non disponibilità della certificazione verde, anche l’assenza dei dispositivi di protezione anti contagio prescritti.

Tra le infrazioni alla normativa anti-covid 19, si annovera anche quella rilevata e sanzionata nei confronti di un esercente di un locale per l’intrattenimento sito ad Ostuni, dove gli agenti si sono imbattuti in avventori che danzavano.

Numerosi anche i controlli effettuati nel centro cittadino e nel comprensorio di Mesagne, dove i 31 esercizi commerciali sottoposti a verifica sono risultati in linea con l’adozione delle disposizioni di legge.