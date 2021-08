Su mercoledì 18 agosto sono 358 i nuovi casi positivi e due i decessi registrati nel bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia; 14.554 i test effettuati.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 92

Provincia di Bat: 104

Provincia di Brindisi: 28

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 92

Provincia di Taranto: 18

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: -3

4.321 le persone attualmente positive, 14 ricoverate in area non critica, 23 in terapia intensiva.

Dati complessivi

260.308 Casi totali

3.113.265 Test eseguiti

249.301 Persone guarite

6.686 Persone decedute

Casi totali per provincia

Provincia di Bari: 96.677

Provincia di Bat: 26.709P

Provincia di Brindisi: 20.572

Provincia di Foggia: 46.003

Provincia di Lecce: 28.838

Provincia di Taranto: 40.151

Residenti fuori regione: 923

Provincia in definizione: 435