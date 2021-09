È iniziato ieri il viaggio di Gabriele Taurisano, giovane francavillese che da 7 anni vive a Trier, in Germania.

Un viaggio particolare, dal momento che Gabriele ha deciso di percorrerlo in bicicletta, partendo proprio da Trier per arrivare fino a Lecce.

Gabriele è uno dei tanti che, giovanissimo, per un motivo o per un altro, ha lasciato la sua città d’origine, alla ricerca di qualcosa che qui non aveva.

Dopo aver lavorato per quattro anni nel settore della gastronomia, ha abbandonato le certezze di un lavoro già ben avviato e ha deciso di coltivare la sua passione per le due ruote, coniugandola con la sua vita professionale. Ha iniziato, così, un percorso triennale di apprendistato e praticantato come ciclomeccanico.

Dopo anni di formazione e lavoro, centinaia di km percorsi e decine di forature riparate, Gabriele ha deciso di “scendere” in Puglia, a casa, in bicicletta.

1880 km per un viaggio di circa due settimane che sarà raccontato sulla pagina Facebook dell’associazione NATIVA [https://www.facebook.com/associazionenativa/] e che, una volta concluso, vedrà un momento pubblico di restituzione.

NATIVA nasce nel maggio 2021 a Francavilla Fontana. Il suo scopo è riconnettere, raccordare e raccontare le decine di persone nate e cresciute a Francavilla ma che, per i vari motivi della vita, sono andate via. Un modo per farle ritornare e un modo per arricchire la comunità locale attraverso le esperienze e le competenze maturate altrove dai propri concittadini.